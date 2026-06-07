Путин пошутил о слежке за ним

Президент России Владимир Путин пошутил, что журналистки телеканала India Today следили за ним. Ролик опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) журналистки спросили у главы государства, когда он успевает отдыхать, поскольку они следили за ним три дня и видели, что он постоянно работает.

«Кто работал в спецслужбах — я или вы? Следите уже три дня», — пошутил российский лидер.

В конце мая помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос о своей работоспособности. Зарубин спросил представителя Кремля во время саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане, как ему удается сохранять работоспособность в течение многих часов.

Сначала Ушаков сказал, что его рецепт такой же, как у журналистов, которые столько же времени проводят на таких заседаниях. Зарубин предположил, что помощник президента не может себе позволить «отключить» мозг. Ушаков отметил, что может. По его словам, мозг «вообще никогда не работает, что его включать даже не надо».

Ранее ФСБ раскрыла схему Запада по слежке за чиновниками РФ через телефоны.