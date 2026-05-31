Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Помощник Путина пошутил про «отключение» своего мозга

Ушаков пошутил, что его мозг никогда не работает
Алексей Даничев/РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос о своей работоспособности. Видео опубликовал в Telegram-канале журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Он спросил Ушакова во время саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане, как помощнику главы государства удается сохранять работоспособность в течение многих часов.

Сначала представитель Кремля сказал, что его рецепт такой же, как у журналистов, которые столько же времени проводят на таких заседаниях. Зарубин предположил, что Ушаков не может себе позволить «отключить» мозг.

«Почему, тоже могу. Он (мозг. — «Газета.Ru») вообще никогда не работает, что его включать даже не надо», — пошутил помощник президента.

ЕАЭС — международная организация, существующая с 2015 года. Ее деятельность сконцентрирована на экономическом сотрудничестве членов союза. Сейчас в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Они используют единый таможенный тариф, а товары между странами-участницами перемещаются свободно, без декларирования и госконтроля.

Ранее Ушаков и Уиткофф пошутили о «господине Путине» .

 
Теперь вы знаете
Курение приводит к слепоте. Почему это не байка, а реальность
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!