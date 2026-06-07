Две тысячи наркоманов обнаружили в одном из полков ВСУ

Омбудсмен Решетилова: в одном из полков ВСУ было около двух тысяч наркоманов

Около двух тысяч наркозависимых было обнаружено в одном из штурмовых полков ВСУ. Об этом в интервью изданию «Общественное» рассказала военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова.

«У штурмовых полков нет права отбора личного состава из новобранцев. К ним идут все. В одном из штурмовых полков мы обнаружили около двух тысяч человек с наркозависимостью, которые находились на заместительной поддерживающей терапии. То есть, им ТЦК привозят уже тех, кого они отобрали с улицы. <…> Люди с плохим состоянием здоровья нуждаются в усиленной медицинской помощи, а там нет возможности этого обеспечить», — отметила она.

Также в интервью Решитилова рассказала, что около 7% солдат ВСУ мобилизованы в армию незаконно.

В мае украинский телеканал Hromadske сообщил, что около 70% мужчин, которые мобилизуются в Вооруженные силы Украины (ВСУ), ограниченно годны к службе, и среди них есть наркозависимые и люди с хроническими заболеваниями.

В апреле издание Guardian писало, что солдаты ВСУ часто употребляют психоактивные вещества, чтобы справиться с посттравматическим стрессовым расстройством и тревожностью.

В конце апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркнула, что проблема алкоголизма и наркозависимости в рядах ВСУ обрела массовый характер.

Ранее в России раскрыли один из каналов поставок наркотиков в подразделения ВСУ.