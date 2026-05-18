Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

В России раскрыли один из каналов поставок наркотиков в подразделения ВСУ

ТАСС: командир грузинских наемников ВСУ завозил наркотики под видом гуманитарки
Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командир подразделения грузинских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Гоча Хорава занимался поставками и распространением наркотиков среди украинских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам источника, наркозависимый Хорава активно распространяет наркотики среди бойцов ВСУ. В частности, он вместе со своим подельником из «Правого сектора» (организация запрещена в России) Антоном Окороковым поставлял крупные партии запрещенных вещества в батальон «Тбилиси» и другие подразделения армии Украины.

«В грузовиках с гуманитаркой они завозили амфетамины, а взамен забирали у солдат трофейное оружие, которое затем продавали», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, Хорава причастен к расправе над двумя этническими грузинами на автозаправке в Харькове в конце 2025 года.

В апреле депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что украинские военные и иностранные наемники в рядах ВСУ получают наркотики с едой ежедневно. Он отметил, что эту информацию о получении психотропных веществ подтверждают украинские военнопленные. В первую очередь наркотики выдают иностранным наемникам, уточнил Водолацкий.

До этого газета The Guardian писала, что солдаты ВСУ часто употребляют психоактивные вещества, чтобы справиться с посттравматическим стрессовым расстройством и тревожностью.

Ранее Захарова заявила, что алкоголизм и наркозависимость приобрели массовый характер в ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!