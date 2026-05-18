Командир подразделения грузинских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Гоча Хорава занимался поставками и распространением наркотиков среди украинских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам источника, наркозависимый Хорава активно распространяет наркотики среди бойцов ВСУ. В частности, он вместе со своим подельником из «Правого сектора» (организация запрещена в России) Антоном Окороковым поставлял крупные партии запрещенных вещества в батальон «Тбилиси» и другие подразделения армии Украины.

«В грузовиках с гуманитаркой они завозили амфетамины, а взамен забирали у солдат трофейное оружие, которое затем продавали», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, Хорава причастен к расправе над двумя этническими грузинами на автозаправке в Харькове в конце 2025 года.

В апреле депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что украинские военные и иностранные наемники в рядах ВСУ получают наркотики с едой ежедневно. Он отметил, что эту информацию о получении психотропных веществ подтверждают украинские военнопленные. В первую очередь наркотики выдают иностранным наемникам, уточнил Водолацкий.

До этого газета The Guardian писала, что солдаты ВСУ часто употребляют психоактивные вещества, чтобы справиться с посттравматическим стрессовым расстройством и тревожностью.

Ранее Захарова заявила, что алкоголизм и наркозависимость приобрели массовый характер в ВСУ.