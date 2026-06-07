Пашиняну сообщили «плохую новость» в день выборов в Армении

Оппозиция в Армении учла ошибки парламентских выборов, прошедших в 2021 году, и теперь не пересекается по электорату. Это плохо для действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил армянский политолог Тигран Кочарян в беседе с РИА Новости.

«Оппозиционные партии наконец определились со своим электоратом, и их избиратели практически не пересекаются», — отметил собеседник агентства.

Эксперт обратил внимание, что второй президент Армении и лидер партии «Армения» Роберт Кочарян — это «про внешнюю политику и наказание Пашиняна». В свою очередь «Сильная Армения» Самвела Карапетяна — про экономику, рабочие места и тому подобное. «Процветающая Армения» Гагика Царукяна выступает в поддержку сел и социальной сферы, а «Крылья Единства» Армана Татояна ориентируется на молодежь и либералов.

По словам Кочаряна, тем самым оппозиция отошла от тактики предыдущих выборов, когда все «боролись за одну и ту же электоральную группу» и когда на выборы не пришли 51% избирателей. Теперь же, как считает политолог, чем будет выше явка, тем меньше у партии «Гражданский договор» Пашиняна шансов на победу.

«Такая смена тактики — плохая новость для самого Пашиняна. Он ведь опирается на бюрократию и силовиков», — подытожил Кочарян.

7 июня в Армении начались парламентские выборы. Голосование стартовало в 08:00 по местному времени, а к работе приступили 2005 избирательных участков по всей стране. За места в парламенте борются 18 политических сил — 16 партий и два партийных блока.

Ранее Пашинян на встрече с избирателями не смог запустить голубя мира.