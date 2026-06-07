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Выборы в Армении — 2026
Политика

Карапетян рассказал, какие отношения с РФ установит в случае победы на выборах

RTVI: Карапетян пообещал баланс в связях с РФ и Западом при победе на выборах
Арам Нерсесян/РИА Новости

Армения не должна делать выбор между Россией и Западом, заявил лидер оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян. Так он ответил на вопрос корреспондента телеканала RTVI об отношениях с РФ в случае победы на выборах, общаясь с журналистами после голосования на избирательном участке.

По словам главы партия «Сильная Армения», республика должна установить хорошие отношения со всеми странами, которые для нее важны. В их числе политик назвал США, Евросоюз и Россию.

«Это те страны, которые должны помогать развиваться Армении. Мы не можем сказать, что у нас будут только хорошие отношения с Россией или только хорошие отношения с Америкой. Баланс однозначно будет», — пообещал Карапетян.

На участок для голосования он приходил в сопровождении сотрудников правоохранительных органов, поскольку находится под домашним арестом. Избиратели встретили его овациями.

Карапетян проходит по уголовному делу о публичных призывах к свержению власти. Кроме того, возбуждено уголовное дело о подкупе избирателей «Сильной Армении» и отмывании денег в особо крупном размере, по которому ЦИК республики санкционировал преследование шести кандидатов от партии — Ваге Тавакаляна, Айка Авакяна, Ваге Егиазаряна, Сусана Бадояна, Ашота Саакяна и Артура Абрамяна.

Ранее Карапетян сообщил о массовых задержаниях своих сторонников.

 
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