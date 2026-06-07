Современная Россия кардинально отличается от Советского Союза. Об этом заявила депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ в интервью РИА Новости.

«Россия сильно изменилась со времен СССР», — сказала она.

По словам евродепутата, Россия стала государством с развитой экономикой и обществом, а также современной инфраструктурой. Шошоакэ отметила, что страна смотрит в будущее и не живет прошлым. В связи с этим евродепутат призвала западных политиков перестать оценивать Москву через призму устаревших исторических стереотипов эпохи холодной войны.

До этого приехавшая в Москву американская журналистка Кэндис Оуэнс восхитилась российским городом и обвинила западные СМИ во лжи. Оуэнс, прогулявшись по столице России, заявила, что теперь понимает, почему «говорящие головы» начинают «паниковать, кричать и лгать» о якобы российском сговоре, когда кто-то из высокопоставленных лиц США приезжает в Москву. Журналистка призналась, что не ожидала увидеть настолько чистый, красивый и упорядоченный город. Она подчеркнула, что Москва далека от того, как ее изображают западные СМИ.

Ранее Дмитриев объяснил, почему на Западе активно продвигают образ России как «внешнего врага».