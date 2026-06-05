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Политика

Дмитриев объяснил, почему на Западе активно продвигают образ России как «внешнего врага»

Дмитриев: лидеры Запада хотят скрыть низкие рейтинги за счет образа РФ как врага
Roman Naumov/Global Look Press

Политики стран Запада создают образ Российской Федерации как «внешнего врага», чтобы спрятать от глаз общественности свои низкие рейтинги. Такое мнение высказал глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

По его словам, агрессивное поведение западных стран по отношению к РФ связано не только со стремлением сдержать экономический рост страны. Дмитриев отметил, что сегодня рейтинги западных политиков упали до 19-20%. По словам главы РФПИ, свое полное поражение эти лидеры способны объяснить «только за счет внешнего образа врага».

Непонятно, как европейские политики после завершения конфликта будут объяснять своим гражданам преступления мигрантов, отсутствие энергетики и экономического роста, добавил Дмитриев.

3 июня Дмитриев заявил, что состав участников ПМЭФ демонстрирует, что политика глобалистов полностью провалилась. Он назвал форум в Санкт-Петербурге важнейшим мировым событием, на котором будут присутствовать представители более 130 стран.

XXIX Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» с 3 по 6 июня.

Ранее глава РФПИ назвал условие мира во всем мире.

 
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