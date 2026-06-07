Нынешний президент Украины Владимир Зеленский потерпит поражение, если в стране состоятся честные выборы. Такое мнение высказал российский писатель и военнослужащий Захар Прилепин в беседе с ТАСС.

Прилепин считает, что несмотря на распространенное мнение о тотальной поддержке украинцами радикальных националистов, реальная картина на выборах может оказаться иной.

«Зеленский бы точно проиграл (в случае честных выборов. — «Газета.Ru»)», — уверен собеседник агентства.

Писатель считает, что на Украине остаются люди, для которых разрыв с общим культурным и историческим прошлым является неприемлемым. По его мнению, «самые жуткие неофашистские неонацистские партии» получили бы свои 25-30%, однако любая антивоенная и «даже пророссийская» организация их обошла бы, набрав 30%, а то и 45% голосов избирателей.

В начале мая бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал мнение, что выборы президента в стране пройдут только в случае смены режима действующего лидера Владимира Зеленского. Это связано с тем, что его действия находятся под полным контролем США и Великобритании. Азаров отметил, что эти страны определяют политику Киева и исключают возможность проведения голосования. Экс-премьер Украины считает, что смена режима произойдет еще не скоро.

Ранее Путин посоветовал Зеленскому не бояться выборов.