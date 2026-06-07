Додик заявил, что вновь посетит Москву осенью

Глава правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик планирует посетить Москву в конце сентября. Об этом он рассказал РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам политика, его следующий визит в российскую столицу запланирован на 25 сентября.

Додик напомнил, что уже несколько раз посещал Россию в этом году. В частности, он приезжал в Москву на мероприятия, посвященные Дню Победы, а также участвовал в Международном форуме по безопасности, который прошел 28 мая в Подмосковье.

Политик подтвердил, что намерен вновь приехать в Россию осенью.

В конце декабря 2025 года Додик говорил, что Мюнхенская речь президента Путина, произнесенная на конференции в 2007 году, была пророческой.

По словам Додика, Путин тогда выражался предельно понятно и точно, но Запад не воспринял его предостережения всерьез.

Ранее Додик назвал условие, при котором Республика Сербская отделится от БиГ.