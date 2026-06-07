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Политика

В полиции Огайо уточнили число пострадавших при стрельбе рядом с фестивалем

CNN: при стрельбе в Огайо пострадали 12 человек
Carlos Barria/Reuters

В полиции Толедо в американском штате Огайо заявили, что при стрельбе рядом с фестивалем в городе пострадали 12 человек. Об этом сообщает CNN.

По словам заместителя начальника полиции Толедо Джо Хеффернана, предположительно, огонь вели двое мужчин, которые «вероятно, стреляли друг в друга». Подозреваемые к настоящему моменту не задержаны.

О массовой стрельбе в Огайо стало известно 7 июня. Инцидент произошел рядом с местом проведения фестиваля в Толидо.

4 июня в Калифорнии четыре человека, включая одного несовершеннолетнего, получили ранения при стрельбе после церемонии вручения дипломов в старшей школе. Один из пострадавших — 18-летний юноша — не выжил. Инцидент произошел в городе Фэрфилд, расположенном к юго-западу от Сакраменто.

Ранее праздник выпускников в американском университете закончился стрельбой.

 
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