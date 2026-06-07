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Политика

Мерц повторил знаменитую фразу Меркель

Мерц повторил фразу Меркель «мы справимся с этим», говоря о реформах в Германии
Yves Herman/Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц повторил знаменитое выражение экс-главы немецкого правительства Ангелы Меркель «мы справимся», однако отнес его не к наплыву мигрантов, а к проведению внутренних реформ в стране. Трансляцию его выступления на партийном съезде отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Мекленбурге - Передней Померании велась на сайте журнала Der Spiegel.

«Мы справимся с этим, мы сможем с этим справиться, если будем держаться вместе и если мы снова поверим друг в друга» — сказал Мерц.

Канцлер заявил, что уверен в способности страны преодолеть текущие экономические проблемы. При этом он подчеркнул, что предстоящие в сентябре региональные выборы в Берлине, Мекленбурге-Передней Померании и Саксонии-Анхальт будут важны не только для этих земель, но и для всей Германии в целом.

В разгар миграционного кризиса 2015 года Ангела Меркель произнесла фразу «Мы справимся». Тем не менее многие политики и эксперты полагают, что Германия в итоге не сумела «переварить» столь большое число мигрантов и столкнулась с серьезными проблемами.

2 июня Мерц объяснил, почему германская экономика перестала быть конкурентоспособной во многих отраслях. По его словам, на сегодняшний день в Германии существует проблема с ценовой конкурентоспособностью, страна стала слишком дорогой.

Ранее лидер немецкой АдГ Алиса Вайдель назвала Мерца «канцлером-лжецом».

 
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