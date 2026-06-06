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Политика

Лидер немецкой АдГ назвала Мерца «канцлером-лжецом»

Лидер немецкой партии АдГ Алиса Вайдель назвала Мерца «канцлером-лжецом»
Liesa Johannssen/Reuters

Сопредседательница оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель публично назвала действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца «канцлером-обманщиком». Об этом пишет Bild.

Это заявление прозвучало в контексте недавнего судебного решения, в соответствии с которым был оштрафован гражданин Германии за то, что он написал «лжец Фриц» в адрес Мерца под публикацией полиции города Хайльбронн. Сумма штрафа составила 30 дневных ставок.

«Я назвала Фридриха Мерца «канцлером-лжецом», потому что он и есть «канцлер-лжец», — цитирует Вайдель издание. Свою позицию политик озвучила на съезде земельного отделения АдГ в Баден-Вюртемберге.

До этого газета Welt am Sonntag сообщала, что с 2021 года Мерц подал тысячи заявлений по фактам оскорблений в свой адрес, полученных через интернет. В связи с этим издание охарактеризовало канцлера ФРГ как «самого чувствительного немецкого политика за всю историю федеративной республики».

Ранее журналист Боуз назвал Мерца «лжецом» за обвинения России в инциденте с БПЛА в Румынии.

 
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