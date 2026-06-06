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Политика

Советник Путина похвалил Трампа за вывод отношений России и США из тупика

Кобяков: надо отдать должное Трампу, который вывел отношения РФ и США из тупика
Evan Vucci/AP

Советник президента РФ Антон Кобяков отметил заслугу американского лидера Дональда Трампа в выходе российско-американских отношений из кризиса, в который их загнал предыдущий президент США. Об этом пишет РИА Новости.

«Надо отдать должное Трампу, который вывел ситуацию России и США из переговорного тупика, в которую Байден ее погрузил. Мы потихоньку диалог наш восстанавливаем», — заявил Кобяков на финальной пресс-конференции.

До этого специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Москва высоко оценивает усилия команды Трампа в мирном процессе.

Он подчеркнул, что диалог между Москвой и Вашингтоном по вопросам взаимодействия продолжается. В скором времени, по его мнению, можно ожидать более решительных шагов в этом направлении. Дипломат также подтвердил, что российская сторона находится в постоянном контакте с американскими коллегами.

Ранее экс-командующий силами США в Европе высказался об отношении Трампа к России.

 
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