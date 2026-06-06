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Политика

Немецкие СМИ обвинили Зеленского в пропаганде из-за письма Путину

Junge Welt: Зеленский выдвинул в письме Путину ряд недопустимых требований
IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Журналисты немецкого издания Junge Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского из-за письма российскому лидеру Владимиру Путину, обвинив Зеленского в пропаганде.

Так, по мнению авторов, глава Республики выдвинул ряд недопустимых требований к завершению конфликта.

Евросоюз, отмечают журналисты, и вовсе за последнее время не сделал ничего ничего конструктивного для разрешения украинского кризиса.

«К тому же глава европейской дипломатии Кая Каллас вновь выступила с совершенно оторванными от реальности максималистскими требованиями, которые не ведут к поражению России, а фактически исходят из того, что оно уже состоялось», — говорится в статье.

Письмо Зеленского демонстрирует, что пропаганда ему важнее мира», следует из материала Junge Welt.

4 июня на сайте президента Украины опубликовали открытое письмо Зеленского, в котором он обратился к Путину с просьбой определить дату личной встречи. В качестве предполагаемых мест Зеленский выделил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира, которые «традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира».

Украинский лидер отметил, что сделать это надо «честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны».

Ранее военный эксперт призвал не верить словам Зеленского, изложенным в письме Путину.

 
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