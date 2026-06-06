В Совбезе осудили угрозы Армении об ограничении прав избирателей

Угрозы армянских властей, ограничивающие избирательные права своих граждан, недопустимы. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов на полях ПМЭФ в комментарии ТАСС.

«Любое ограничение избирательных прав своих граждан — это недопустимо. Это, кстати, и не соответствует тем европейским ценностям и стандартам, к которым сама Армения стремится. Поэтому такие угрожающие предупреждения, конечно, ничего хорошего не добавляют — ни авторитета, ни демократии», — сказал он.

Следственный комитет Армении накануне парламентских выборов в стране решил задержать шесть кандидатов в депутаты от партии «Сильная Армения», возглавляемой бизнесменом Самвелом Карапетяном. Их подозревают в материальном стимулировании множества лиц и отмывании денег в особо крупном размере.

Журналисты уточняют, что речь идет о Вааге Тавакаляне, Айеке Авакян, Вааге Егиазаряне, Артуре Абрамяне, Ашоте Саакяне, Сасуне Бадояне.

Агентство Sputnik Армения в свою очередь добавило, что Центризбирком Армении разрешил Генпрокуратуре начать уголовное преследование в отношении упомянутых кандидатов в депутаты от «Сильной Армении».

До этого ЦИК республики отказался удовлетворить требование прозападной партии «Республика» отстранить от парламентских выборов блок «Сильная Армения».

Ранее Медведев заявил о «наложившем в штаны» Пашиняне.