В Армении возбудили дело против шести кандидатов в депутаты от партии Карапетяна

СК Армении решил задержать шесть кандидатов в депутаты от партии Карапетяна

Следственный комитет Армении накануне парламентских выборов в стране решил задержать шесть кандидатов в депутаты от партии «Сильная Армения», возглавляемой бизнесменом Самвелом Карапетяном. Об этом пишет армянский новостной портал News.am со ссылкой на пресс-секретаря ЦИК Седу Гукасян.

Отмечается, что их подозревают в материальном стимулировании множества лиц и отмывании денег в особо крупном размере.

Журналисты уточняют, что речь идет о Вааге Тавакаляне, Айеке Авакян, Вааге Егиазаряне, Артуре Абрамяне, Ашоте Саакяне, Сасуне Бадояне.

Агентство Sputnik Армения в свою очередь добавляет, что Центризбирком Армении разрешил Генпрокуратуре начать уголовное преследование в отношении упомянутых кандидатов в депутаты от «Сильной Армении».

До этого ЦИК республики отказался удовлетворить требование прозападной партии «Республика» отстранить от парламентских выборов блок «Сильная Армения».

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы, которые, по оценкам многих экспертов, могут определить геополитический курс страны на ближайшие несколько лет. Среди лидеров, согласно опросам, правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор».

Ранее Медведев обвинил Пашиняна в попытке превратить Армению во «вторую Украину».