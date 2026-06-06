Медведев заявил о «наложившем в штаны» Пашиняне

Медведев: Пашинян пытается снять всех конкурентов на выборах в парламент Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предпринимает попытки снять всех конкурентов на выборах в парламент республики. Об этом в социальной сети X заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Пашинян жидко наложил под себя и пытается снять всех конкурентов на выборах», — написал он на английском языке.

По словам зампреда Совбеза, такие выборы нельзя считать легитимными. Он отметил, что подобных вещей «не прощают даже в Вашингтоне и Брюсселе».

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы, которые, по оценкам многих экспертов, могут определить геополитический курс страны на ближайшие несколько лет. Среди лидеров, согласно опросам, правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор». Как итоги голосования повлияют на отношения Москвы и Еревана и почему предстоящие выборы важны не только для Армении — в материале «Газеты.Ru».

«Гражданский договор» правит Арменией с 2018 года и остается фаворитом на предстоящих выборах.

Ранее Медведев заявил, что Пашинян рискует «больно приземлиться на задницу» из-за двойной игры.