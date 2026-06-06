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Политика

Бербок грозит вызов в бундестаг из-за провала Германии на выборах в СБ ООН

Bild: в бундестаге хотят вызвать Бербок из-за провала ФРГ на выборах в СБ ООН
Michael Ukas/Global Look Press

Представители блока ХДС/ХСС в немецком бундестаге планируют пригласить экс-главу МИД Германии Анналену Бербок на заседание комитета по международным делам. Поводом стало фиаско ФРГ в борьбе за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает издание Bild.

«Нам необходимо досконально разобраться, почему мы потерпели столь унизительное поражение. Для этого Анналена Бербок обязана явиться и дать показания», — сказал депутат Штефан Майер из Христианско-социального союза.

Он подчеркнул, что Бербок, руководившая немецкой дипломатией с 2021 по 2025 год, должна отчитаться о том, какие шаги предпринимались для лоббирования интересов страны.

Глава внешнеполитического ведомства земли Гессен Манфред Пенц (ХДС) также возложил вину за электоральный провал на прежнее руководство министерства.

«Бербок провалила дело, когда была министром иностранных дел», — подчеркнул Пенц.

По сведениям издания, одной из решающих причин поражения Германии стал массовый отказ стран Глобального Юга поддерживать ее кандидатуру. Бывший лидер Ботсваны Мокветси Масиси прямо объяснил дипломатическую неудачу ФРГ заносчивостью, проявленной экс-министром Бербок.

3 июня Генеральная Ассамблея ООН избрала пятерых новых непостоянных членов Совбеза: Австрию, Зимбабве, Киргизию, Португалию, а также Тринидад и Тобаго.

Ранее Матвиенко назвала «ударом под дых» поражение Германии на выборах в СБ ООН.

 
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