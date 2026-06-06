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Политика

Матвиенко заявила об «ударе под дых» Германии от ООН

Матвиенко: Германии неизбранием в Совбез ООН был нанесен удар под дых
Совет Федерации РФ/РИА Новости

Неудача Германии в борьбе за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН стала для Берлина болезненным «ударом под дых». Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС.

Она добавила, что попытки немецкой стороны возложить ответственность за этот провал на Москву «вызывают улыбку».

«Это такой был удар под дых Германии, как ведущей экономике Европы, ведущему спонсору, наравне с Соединенными Штатами, НАТО», — сказала Матвиенко.

Она призвала Берлин проанализировать свою линию поведения, понять ее ошибочность, скорректировать курс и, наконец, прислушаться к собственным гражданам.

3 июня Генеральная Ассамблея ООН избрала пятерых новых непостоянных членов Совбеза: Австрию, Зимбабве, Киргизию, Португалию, а также Тринидад и Тобаго. При этом Австрия и Португалия в борьбе за места от западноевропейской группы обошли Германию, тогда как Зимбабве и Тринидад с Тобаго получили места безальтернативно в своих регионах.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии альтернативы ООН.

 
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