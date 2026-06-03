В МИД России заявили об отсутствии альтернативы ООН

Замглавы МИД России Алимов: альтернативы ООН нет как для России, так и для мира

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Алимов заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) остается незаменимой как для России, так и для всего международного сообщества. Об этом сообщает «Интерфакс».

«ООН в той широчайшей палитре работы, которой она занимается, совершенно безальтернативна», — сказал дипломат на сессии «Организация Разъединенных Наций? Будущее России в международных институтах коллективного управления» в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

По словам Алимова, Устав ООН является фундаментом международного права. Он отметил, что отказ от следования его принципам лишил бы Россию и весь мир важнейшей правовой опоры для существования и внешней политики. Касаясь вопроса о новом генеральном секретаре ООН, Алимов сказал, что будущий глава организации должен значительно дистанцироваться от нынешнего и, вероятно, исправить его ошибки.

Во вторник директор департамента международных организаций министерства иностранных дел России Кирилл Логвинов заявил, что Москва ждет с визитом нового председателя Генеральной Ассамблеи ООН, главу МИД Бангладеш Халилура Рахмана, и готова к плотному и конструктивному сотрудничеству с ним.

Ранее в России представили список требований к будущему генеральному секретарю ООН.