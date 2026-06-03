Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД России заявили об отсутствии альтернативы ООН

Замглавы МИД России Алимов: альтернативы ООН нет как для России, так и для мира
Kay Nietfeld/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Алимов заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) остается незаменимой как для России, так и для всего международного сообщества. Об этом сообщает «Интерфакс».

«ООН в той широчайшей палитре работы, которой она занимается, совершенно безальтернативна», — сказал дипломат на сессии «Организация Разъединенных Наций? Будущее России в международных институтах коллективного управления» в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

По словам Алимова, Устав ООН является фундаментом международного права. Он отметил, что отказ от следования его принципам лишил бы Россию и весь мир важнейшей правовой опоры для существования и внешней политики. Касаясь вопроса о новом генеральном секретаре ООН, Алимов сказал, что будущий глава организации должен значительно дистанцироваться от нынешнего и, вероятно, исправить его ошибки.

Во вторник директор департамента международных организаций министерства иностранных дел России Кирилл Логвинов заявил, что Москва ждет с визитом нового председателя Генеральной Ассамблеи ООН, главу МИД Бангладеш Халилура Рахмана, и готова к плотному и конструктивному сотрудничеству с ним.

Ранее в России представили список требований к будущему генеральному секретарю ООН.

 
Теперь вы знаете
90 дней до курорта. Как за лето накопить на отпуск у моря
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!