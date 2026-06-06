СМИ раскрыли, как Путин «публично унизил Зеленского»

Times of India: Зеленский был в ярости из-за реакции Путина на открытое письмо

Президент Украины Владимир Зеленский записал гневно обращение после ответа российского лидера Владимира Путина на его «открытое письмо» во время пленарного заседания ПМЭФ. Об этом пишет Times of India.

Издание выпустило материал под названием «Путин публично унизил Зеленского. Выбросил его письмо о войне на Украине в мусорку. Ярость в Киеве».

В материале отмечается, что Владимир Зеленский выступил с резкими обвинениями в адрес России. В частности, украинский лидер заявлял, что Владимир Путин якобы не заинтересован в прекращении боевых действий и остановке конфликта.

5 июня президент России в ответ на письмо украинского лидера Владимира Зеленского обратился к российским военным. Путин отметил, что в тексте от президента Украины присутствуют «элементы хамства». Он расценил это так, что Зеленский пытается создать обстановку, при которой переговоры будут невозможны.

Глава государства пришел к выводу, что он должен обратиться не к украинской стороне, а к российским военным, которые находятся на линии фронта.

«Вся страна гордится вами и надеется на вас... Работайте, братья!» — сказал он.

Ранее в Британии испугались планов России использовать «темные искусства».