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Политика

В России заявили о согласии ООН с позицией Москвы по преступлениям ВСУ

Алимов: в ООН втайне соглашаются с позицией РФ о преступлениях ВСУ против детей
Станислав Красильников/РИА Новости

Чиновники Организации Объединенных Наицй (ООН) тайно признают, что Россия в какой-то мере права насчет преступлений ВСУ против детей. Об этом заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ замглавы МИД РФ Александр Алимов.

Он отметил, что даже спецпредставитель генсека ООН по детям и вооруженным конфликтам Ванесса Фрезье на заседании Совбеза публично поделилась тем, что увидела во время поездки в Россию.

Алимов подчеркнул, что Россия продолжит диалог с ООН по теме преступлений Украины против детей. По его словам, есть надежда, что совесть чиновников организации будет разбужена.

Украинские дроны в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР). В тот момент в общежитии находились 86 учащихся. От ударов здание частично обрушилось. В результате пострадали 65 человек, из них 21 человека спасти не удалось. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Ранее в минздраве рассказали о состоянии пострадавших от ударов ВСУ в Старобельске студентов.

 
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