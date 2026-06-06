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Политика

Риттер заявил о разочаровании США в Украине

Экс-разведчик Риттер: США разочарованы Украиной, продлевающей конфликт с РФ
Андрей Бортко/РИА Новости

Соединенные Штаты разочарованы Украиной, которая делает все для продолжения конфликта с Россией. Об этом РИА Новости заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.

По его словам, «политические веяния» изменились настолько, что США, особенно администрация Белого дома, чрезвычайно разочаровываются в Украине. Вашингтон хотел бы завершения конфликта, однако Киев делает все для его продолжения, считает Риттер.

Экс-разведчик также заметил, что Соединенные Штаты больше не хотят слепо вкладываться в поддержку Украины.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит усилия Вашингтона по урегулированию украинского конфликта и признательна ему за них.

Также он высказался о возможном проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам Пескова, у Москвы и Вашингтона нет соответствующих планов на ближайшее время. Как отметил представитель Кремля, перед переговорами стороны должны проделать хорошую «домашнюю» работу в плане продвижения по мирному треку.

Ранее Лавров заявил об отсутствии прогресса по Украине спустя год после саммита в Анкоридже.

 
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