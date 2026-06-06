Володин анонсировал обсуждение поручений Путина с ПМЭФ

Государственная дума на ближайшем заседании Совета рассмотрит план законодательного обеспечения поручений президента России Владимира Путина, озвученных на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, депутаты обсудят меры, необходимые для реализации задач, поставленных главой государства.

Володин напомнил, что президент обозначил ряд направлений, которые Госдуме совместно с правительством предстоит проработать в приоритетном порядке. Среди них — законодательное закрепление механизма стажировок для получения молодыми специалистами первого профессионального опыта.

Кроме того, предстоит рассмотреть вопрос об отсрочке дальнейшего снижения порога выручки для перехода бизнеса с упрощенной системы налогообложения на уплату НДС.

Еще одной задачей станет проработка льготных условий для малых и средних предприятий, работающих в производственной сфере.

Председатель Госдумы отметил, что план законодательного обеспечения исполнения поручений президента будет обсуждаться на ближайшем заседании Совета палаты.

Владимир Путин 5 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин поручил регионам расширить меры поддержки для участников СВО.