Глава МИД Словакии поделился своим видением завершения конфликта на Украине

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что конфликт на Украине должен закончиться в соответствии с международным правом и Уставом ООН без нарушения территориальной целостности республики. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что Словакия поддерживает все мирные усилия, а также предлагает собственные возможности, чтобы стать частью переговоров. По словам министра, ЕС должен принимать более активное участие в мирном урегулировании.

«Мы считаем, что так должно было быть с самого начала. И именно поэтому мы будем поддерживать все эти инициативы. Как это будет развиваться, зависит от обсуждения лидерами ЕС на заседании Европейского Совета. Но время просто настало. Я хочу однозначно сказать, что наша цель абсолютно понятна: мирное, устойчивое решение, которое будет соответствовать международному праву и не нарушать территориальную целостность в признанных границах», – подчеркнул Бланар.

11 мая издание Kyiv Independent со ссылкой на источники сообщило, что Россию на переговорах волнует вывод ВСУ с территории Донбасса, признание за Москвой новых территорий, контроль над Запорожской АЭС, а также отмена западных санкций.

17 мая замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что для создания условий для «результативных переговоров» президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно вывести ВСУ из Донбасса и прекратить огонь.

Ранее глава МИД Украины назвал «неприемлемым» требование России по Донбассу.