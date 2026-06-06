Евродепутат призвал лишить ряд стран защиты НАТО за провокации против России

Страны Балтии рассчитывают на действие пятой статьи НАТО, если будут продолжать совершать провокационные действия против России. Об этом в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер, который принял участие в работе Петербургского международного экономического форума.

Картайзер прокомментировал информацию о возможных провокациях и рисках дальнейшей эскалации между Москвой и прибалтийскими государствами.

«Если эти страны хотят играть в войну с Россией, пусть не просят о поддержке. Они не получат ее», — указал он.

Картайзер подчеркнул, что Североатлантический альянс — это «оборонительный союз», а механизмы коллективной защиты могут применяться только в случае агрессии против государства-члена, а не тогда, когда отдельные страны сами провоцируют напряженность.

Пятая статья НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одно из государств блока рассматривается как нападение на весь альянс.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что прибалтийские страны помогли Украине совершить налет беспилотниками на Санкт-Петербург.

Ранее Песков назвал недалекими руководителей прибалтийских стран.