Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Евродепутат призвал лишить ряд стран защиты НАТО за провокации против России

Евродепутат предложил лишить страны Балтии защиты НАТО за провокации против РФ
AliaksaB/Shutterstock/FOTODOM

Страны Балтии рассчитывают на действие пятой статьи НАТО, если будут продолжать совершать провокационные действия против России. Об этом в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер, который принял участие в работе Петербургского международного экономического форума.

Картайзер прокомментировал информацию о возможных провокациях и рисках дальнейшей эскалации между Москвой и прибалтийскими государствами.

«Если эти страны хотят играть в войну с Россией, пусть не просят о поддержке. Они не получат ее», — указал он.

Картайзер подчеркнул, что Североатлантический альянс — это «оборонительный союз», а механизмы коллективной защиты могут применяться только в случае агрессии против государства-члена, а не тогда, когда отдельные страны сами провоцируют напряженность.

Пятая статья НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одно из государств блока рассматривается как нападение на весь альянс.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что прибалтийские страны помогли Украине совершить налет беспилотниками на Санкт-Петербург.

Ранее Песков назвал недалекими руководителей прибалтийских стран.

 
Теперь вы знаете
Куда переведут пенсии, почему дорожает учеба и как застраховаться от дронов. Главное про ваши деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!