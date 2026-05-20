Песков: руководители прибалтийских стран недалекие и пропитаны русофобией
Руководители прибалтийских страны «недалекие и пропитаны русофобией». Об этом в интервью газете «Известия» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, чего добиваются страны Балтики, позволяя Украине использовать свою территорию для ударов по России.

«Мало того, что недалекие, они еще пропитаны русофобией, что мешает им давать какие-то трезвые оценки происходящего в мире», — сказал представитель Кремля.

19 мая Служба внешней разведки (СВР) РФ заявила, что Украина готовит удары по России с территории Латвии. По данным ведомства, командование ВСУ планирует запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для уменьшения времени подлета.

Накануне также сообщалось, что над Эстонией впервые сбили беспилотник, который, по данным местных властей, прилетел с территории Украины. Дрон уничтожил румынский истребитель F-16, участвующий в миссии НАТО по патрулированию неба стран Балтии.

Ранее в СВР заявили, что украинские операторы дронов уже находятся на базах в Латвии.

 
