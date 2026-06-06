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Политика

В Европарламенте заявили, что одна из стран ЕС обанкротилась из-за трат на Киев

Депутат Шошоакэ: Румыния фактически обанкротилась из-за трат на Украину
Global Look Press

Румыния сейчас находится в состоянии фактического банкротства из-за масштабных трат на поддержку Украины. Об этом РИА Новости на полях ПМЭФ заявила депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ.

По ее словам, с 1 июля Румынии будет нечем платить зарплаты и пенсии.

«Но при этом мы занимаем деньги, чтобы отдать их Зеленскому. Есть те, кто не поддерживают Украину, но даже те, кто считают, что надо помогать ей, не хотят отдавать им много денег, так как мы находимся в состоянии банкротства», — сказала она.

Политик считает, что следование директивам Евросоюза спровоцировало в ее стране беспрецедентный внутренний политический и экономический кризисы.

«На фоне рекордной инфляции, роста налогов и падения уровня жизни депутаты вынесли вотум недоверия правительству премьера Илие Боложана, отправив кабмин в отставку», — пояснила Шошоакэ.

Депутат отметила, что огромные финансовые вливания в конфликт на Украине при падении уровня жизни в европейских странах ведут к росту социальной напряженности и потере государствами экономического суверенитета.

До этого Шошоакэ заявила Путину, что народ Румынии не хочет помогать Украине.

Ранее Шошоакэ разорвала флаг ЕС.

 
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