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Политика

В ЕС заявили, что Каллас взбесилась из-за слов Путина

Христофору: призыв Путина к Зеленскому о выборах вызвал бешенство у Каллас
Liesa Johannssen/Reuters

Совет президента России Владимира Путина украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не бояться выборов вызвал бешенство у главы европейской дипломатии Кайи Каллас. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

«Каллас уже на протяжении долгого времени трясет от необходимости каждый раз оправдывать нелегитимность Зеленского, а тут Путин призвал его пойти на выборы. Шаблон сломался, началась истерика», — сказал он.

Эксперт считает, что глава Украины не рассчитывал на такой эффект, когда писал письмо главе российского государства.

«Зеленский намеревался нанести максимальный ущерб во время очень важного события в России, однако речь Путина спутала все планы», — резюмировал журналист.

До этого евродепутат Фернан Картайзер заявил, что верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас занимает радикальную позицию в отношении Российской Федерации, тем самым блокируя возобновление диалога между Москвой и Брюсселем.

Ранее Путин заявил, что Песков «с утра подсунул» ему письмо Зеленского.

 
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