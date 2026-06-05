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Политика

Евродепутат назвал виновного в отсутствии диалога между Россией и Евросоюзом

Евродепутат Картайзер обвинил Каллас в блокировании диалога Евросоюза с Россией
Vladislav Culiomza/Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас занимает радикальную позицию в отношении России, тем самым блокируя возобновление диалога между Москвой и Брюсселем. Об этом РИА Новости заявил евродепутат Фернан Картайзер.

По его оценкам, отношения России и Евросоюза находятся «в нулевой точке». Это связано с радикальной позицией Каи Каллас, а также «очень обструкционистской позицией некоторых государств-членов», уточнил парламентарий.

Картайзер подчеркнул, что пока ряд европейских политиков не изменят подход, добиться прогресса в дипломатии будет трудно.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает тупиковым путь молчания между Российской Федерацией и странами Европы. Песков отметил, что сегодня количество проблем растет, а желание Европы вступить в диалог с российской стороной «находится на нуле». По его словам, в данном случае не Москва является «инициатором этого молчания».

Ранее Макрон обозначил интерес Европы к диалогу с Россией.

 
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