В МИД раскрыли потери Армении при вступлении страны в Евросоюз

Галузин: при вступлении в Евросоюз потери Армении составят десятки процентов ВВП

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил «Известиям», что при вступлении в Европейский союз Армения потеряет десятки процентов ВВП.

«Потери будут исчисляться десятками процентов ВВП», — сказал он.

По словам Галузина, Армения остается для России союзником и стратегическим партнером, но к Еревану есть абсолютно законные вопросы.

До этого президент РФ Владимир Путин сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году. Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорилось о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в Европейский союз либо пребывании в ЕАЭС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позднее назвал нелогичным проведение такого референдума в стране.

По словам политика, до того момента, пока Ереван официально не обратился к ЕС по вопросу членства или не близок к получению статуса кандидата на членство, проводить голосование нелогично.

Ранее Лавров заявил, что Армения сама устроила себе испытание, начав движение в ЕС.