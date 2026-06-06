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Политика

Песков предложил журналистам позвонить в Белый дом

Песков предложил звонить в Белый дом с вопросом, решится ли Трамп на санкции
Сергей Бобылев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил журналистам позвонить в Белый дом и узнать, решится ли президент США Дональд Трамп ввести новые санкции в отношении РФ. Его слова приводит РИА Новости.

«Вам дать телефон Белого дома? Давайте, я вам дам», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос на полях ПМЭФ.

Накануне стало известно, что Палата представителей Соединенных Штатов одобрила новый пакет помощи Украине и дополнительные санкции в адрес РФ, вопреки мнению лидеров Республиканской партии и главы Белого дома Дональда Трампа.

Politico считает, что законопроект, который предусматривает выделение Украине $1,3 млрд на оказание помощи в сфере безопасности и расширение комплекса санкций против России, является очередным упреком в адрес политики Трампа, частично поддержанным членами собственной президентской партии.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжает проводить политику антироссийских санкций.

Ранее политолог объяснил, почему в США задумались об усилении санкций против РФ.

 
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