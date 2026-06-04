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Политика

Политолог объяснил, почему в США задумались об усилении санкций против РФ

Политолог Дудаков: санкции против РФ указывают на ослабление позиций Трампа
Patrick Semansky/AP

Законопроект об усилении антироссийских санкций, вынесенный на рассмотрение конгрессом США, указывает на ослабление позиций главы Белого дома Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Американские законодатели, по его словам, все чаще бросают вызов администрации Трампа в преддверии промежуточных выборов, которые будут сложными для Республиканской партии. Эксперт напомнил, что палата представителей в один день приняла резолюцию, которая обязывает президента США прекратить конфликт с Ираном.

«То, что мы сейчас наблюдаем, — это первая канарейка в шахте. Если демократы возьмут большинство в Конгрессе, они будут утверждать и принимать большое количество проукраинских законопроектов, а также требовать от Трампа усилить поддержку Киева», — считает Дудаков.

Трамп это отлично понимает, поэтому в его интересах ускорить переговорный процесс по Украине. В противном случае он может потерять инициативу на данном направлении, подытожил американист.

В документе, представленном конгрессменами, содержатся меры, направленные на усиление санкций США против России и на их сохранение в долгосрочной перспективе. За вынесение его на голосование выступили 218 конгрессменов, ровно столько, сколько требовалось для одобрения, против — 204.

По словам члена комитета по иностранным делам палаты представителей от Нью-Йорка, демократа Грегори Микса, который является одним из основных авторов законопроекта, проведение голосования по нему пройдет уже на этой неделе.

Ранее в конгрессе США спрогнозировали достижение сделки по Украине.

 
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