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Политика

Палата представителей США одобрила помощь Украине в обход Трампа

Палата представителей США одобрила пакет помощи Украине и санкции против России
J. Scott Applewhite/AP

Палата представителей США одобрила новый пакет помощи Украине и дополнительные санкции в адрес России, вопреки мнению лидеров Республиканской партии и президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета Politico.

«Законопроект был принят, несмотря на сопротивление руководства Республиканской партии: 18 законодателей-республиканцев поддержали демократов, проголосовав 226 против 195», — говорится в тексте.

Как пишет Politico, законопроект, предусматривающий выделение Киеву $1,3 млрд на оказание помощи в сфере безопасности и расширение комплекса санкций против Москвы, является очередным упреком в адрес политики Трампа, частично поддержанным членами собственной президентской партии.

Далее по законопроекту должен проголосовать Сенат, который контролируется республиканцами. Кроме того, Дональд Трамп может наложить вето на документ.

До этого государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления в американском сенате заявил, что Вашингтон продолжает проводить политику антироссийских санкций.

Ранее Лавров заявил об отсутствии прогресса по Украине спустя год после саммита в Анкоридже.

 
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