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Политика

Трамп раскрыл, кто «будет вовлечен» в урегулирование украинского конфликта

Трамп: Вэнс и Рубио будут вовлечены в урегулирование украинского конфликта
Evan Vucci/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам, что в урегулировании украинского конфликта будут принимать участие все члены его администрации, в том числе вице-президент Джей Ди Вэнса и государственный секретарь Марко Рубио.

«Джей Ди будет вовлечен. Мы все будем вовлечены», — ответил он на вопрос, будет ли Рубио принимать участие в переговорах, или она останется за специальным представителем главы Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон больше не тратит деньги на поддержку Украины — союзники США покупают оружие по полной цене, а бывший президент страны Джо Байден «все им отдавал». Кроме того, Трамп назвал продолжение конфликта на Украине неприемлемым.

5 июня председатель комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) передал Владимиру Путину привет от его американского коллеги Дональда Трампа.

Ранее Ушаков рассказал о возможности контактов Путина и Трампа.

 
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