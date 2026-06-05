Трамп высказался об отправке оружия Тайваню

Трамп: США еще не решили, передавать ли Тайваню пакет вооружений на $14 млрд

Американская администрация пока не приняла решение о том, будет ли она передавать Тайваню пакет вооружений на общую сумму порядка $14 млрд. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

У главы Белого дома спросили, собирается ли он обсуждать данный вопрос с тайваньским руководителем.

«Я всегда могу поговорить с ним», — сказал Трамп.

15 мая Трамп заявил, что ему удалось выработать взаимопонимание с Си Цзиньпином по проблемам Тайваня и Ирана. Он рассказал, что в ходе переговоров с китайским лидером обсуждался вопрос возможных продаж американского оружия Тайваню. Решение по нему он озвучит позднее.

До этого председатель Китайской Народной Республики заявил президенту Соединенных Штатов о необходимости аккуратного отношения к статусу Тайваня. Китайский лидер добавил, что стремление к «независимости Тайваня» и мир в регионе исключают друг друга. Он подчеркнул, что поддержание стабильности в Тайваньском проливе — это важнейший фактор для отношений Пекина и Вашингтона.

Ранее китайский дипломат назвал Тайвань «пороховой бочкой».