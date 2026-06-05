В Иране оценили вероятность встречи Трампа и Хаменеи

Встреча президента США Дональда Трампа с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи в настоящее время невозможна. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил военный советник верховного лидера исламской республики Мохсен Резаи.

«Этого не произойдет, сейчас мы находимся на первом этапе переговоров, а Трамп завел переговорный процесс в тупик. Этого не произойдет», — сказал он, отвечая на вопрос о возможной встрече Трампа и Хаменеи.

Резаи не ответил на вопрос о здоровье Хаменеи и его роли в принятии решений в стране.

12 марта газета The Sun писала, что Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара. По данным журналистов, лидер Ирана лишился одной или обеих ног.

По данным телеканала ABC News, США настаивают на том, чтобы Иран предоставил письменные гарантии по ядерным вопросам в рамках предварительного соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Основной темой переговоров между США и Ираном является меморандум о взаимопонимании, который должен формально продлить режим прекращения огня, обеспечить постепенное открытие Ормузского пролива и установить временные рамки для дальнейших обсуждений по ядерной программе Ирана.

Ранее в МИД РФ заявили, что США и Израиль хотят вовлечь арабские страны в конфликт с Ираном.