Лидеры стран Европы встретятся с Зеленским для обсуждения переговоров с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и лидер Украины Владимир Зеленский встретятся в Лондоне 7 июня для обсуждения возможных переговоров с Россией. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Макрон отметил, что именно Россия и Украина могут выстроить мирный план, а европейцы помогут им с этим. По этой причине Европа должна сидеть за столом переговоров, считает французский лидер.

5 июня Путин получил информацию об открытом письме Зеленского, в котором тот призывает к прекращению конфликта. В Кремле отметили, что если Зеленский желает встретиться с Путиным, он может приехать в Москву. Западные страны поддержали инициативу Зеленского и призвали Москву ответить на предложение Киева. Для чего на самом деле Украине было нужно «открытое письмо» и как его оценивают в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрон поддержал возможную встречу Путина и Зеленского.