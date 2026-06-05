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Политика

Макрон поддержал возможную встречу Путина и Зеленского

Президент Макрон поддержал инициативу Зеленского о встрече с Путиным
Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «хорошей инициативой» предложение Владимира Зеленского провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Укринформ».

«Письмо президента Зеленского Владимиру Путину с предложением встречи – это хорошая инициатива. Мы всегда отстаивали прямые переговоры между Украиной и Кремлем», – заявил Макрон.

По его словам, именно Россия и Украина могут определить параметры возможного соглашения, а Европа поможет в этом. Макрон отметил, что Европа вносит значительный вклад в военные усилия Украины, а также готова после завершения дискуссий о мире приобщиться к его новой архитектуре.

5 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину передали письменный вариант письма Зеленского. При этом пресс-секретарь главы государства не стал рассказывать, как российский лидер отреагировал на обращение украинского лидера. Песков предположил, что президент России так или иначе затронет эту тему на предстоящем пленарном заседании ПМЭФ.

Ранее журналист раскрыл неожиданное последствие письма Зеленского Путину.

 
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