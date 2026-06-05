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Политика

Ульянов указал на увеличение ударов по ядерным объектам за последние годы

Ульянов: Запад при атаках ВСУ на ЗАЭС прикрывал преступления Киева
Reuters

За последние годы мир пережил больше ударов по ядерным объектам, чем за все годы существования Международного агентства по атомной энергии вместе взятые. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, текст выступления опубликован в Telegram-канале постпреда РФ.

«Мы неоднократно предупреждали, что, если международное сообщество, включая руководство и директивные органы МАГАТЭ, продолжит молчать и уклоняться от осуждения ударов по ядерным объектам, мы придем к ситуации, когда такие атаки превратятся в рутинный инструмент ведения боевых действий», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, Ульянов в ходе специальной сессии отметил, что страны Запада в интересах своих политических задач не только не одергивали Киев из-за ударов украинских войск, в частности, по Запорожской АЭС, но и прикрывали его преступления.

«Такое попустительское и безразличное отношение к вопросам ядерной безопасности привело к существенному понижению порога терпимости к ударам по ядерным объектам», — добавил постпред.

Накануне ВСУ совершили массированную атаку в непосредственной близости от ЗАЭС. Всего было зафиксировано свыше 20 ударов беспилотников. При этом целью стала территория тепловой электростанции, где находятся критически важные объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1».

Ранее ядерщик раскрыл последствия удара по реактору ЗАЭС.

 
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