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Политика

Дмитриев рассказал о планах по тоннелю между Россией и США

Дмитриев: планы по тоннелю между Россией и США будут понятны к концу года
Алексей Никольский/РИА Новости

Планы по проектированию тоннеля между Россией и США, проходящего через Берингов пролив, будут понятны ближе к концу года. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Постепенно, спокойно двигаемся, и к концу года будут уже более понятны дальнейшие шаги», — сказал глава РФПИ.

Накануне Дмитриев сообщил, что РФПИ подпишет соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской. Спецпредставитель президента уточнил, что процедура должна состояться 5 июня.

В октябре прошлого года глава РФПИ опубликовал нарисованный от руки план строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской. Это изображение прислал в СССР американец Даг Сандстрем. О том, что это за идея, насколько она реализуема и целесообразна, «Газета.Ru» спросила экспертов.

Ранее ученый назвал примерную стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской.

 
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