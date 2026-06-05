Дмитриев рассказал о контактах с Уиткоффом и Кушнером

Дмитриев: на этой неделе несколько раз говорил с Уиткоффом и Кушнером

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о контактах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером. Его слова приводит «Интерфакс».

«Последние сутки не говорили. На этой неделе говорили несколько раз. <...> Идет хороший диалог по многим направлениям. Диалог продолжается», — сказал он.

До этого Дмитриев рассказал, что в контактах с представителями президента США есть значимый прогресс, хоть желающие продолжения военного конфликта и пытаются сорвать диалог. Также он заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по сотрудничеству продолжается, и в ближайшее время возможны более активные шаги в этом направлении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Уиткоффа и Кушнера в Москву в ближайшее время не ожидается.

Ранее в Кремле заявили о постоянном контакте между представителями России и США.