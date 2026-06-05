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Политика

Ирландия запретила въезд двум израильским министрам

Ирландия запретила въезд израильским министрам Бен-Гвиру и Смотричу
hapelinium/Shutterstock/FOTODOM

Ирландия запретила въезд израильским министрам Итамару Бен-Гвиру и Бецалелю Смотричу. Об этом пишет The Irish Times.

Как сообщает газета, премьер-министр Ирландии Михол Мартин подтвердил, что министр юстиции Джим О'Каллаган дал указание блокировать любые попытки политиков посетить страну. Бен-Гвир и Смотрич, занимающие посты министра национальной безопасности и министра финансов соответственно, являются одними из самых ярых сторонников жесткой линии в отношении Газы и Западного берега, утверждает The Irish Times. Мартин назвал их поведение основанием для введения санкций на уровне Европейского союза и заявил, что Ирландия будет добиваться этого вместе с другими странами.

Кроме того, сообщается, что партия «Шинн Фейн» внесет ходатайство о блокировке международного футбольного матча против Израиля, запланированного на октябрь.

До этого Польша ввела запрет на въезд для Итамара Бен-Гвира. Глава польского МИД Радослав Сикорский назвал израильского министра «шовинистом и позером», представляющим угрозу для общественного порядка.

Ранее израильские министры поругались в соцсетях из-за видео с унижением задержанных активистов.

 
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