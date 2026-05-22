Польша запретила въезд министру нацбезопасности Израиля после его скандальных выходок

Польша ввела формальный запрет на въезд для израильского министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира, которого ранее уже не впускали в страну. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, пишет Wirtualna Polska.

Сикорский назвал израильского министра «шовинистом и позером», который представляет угрозу для общественного порядка в Польше. Поводом стала видеозапись, которую Бен Гвир опубликовал в соцсетях во время визита в порт Ашдода, куда были доставлены задержанные активисты «Флотилии свободы». На кадрах видно, как израильские военные удерживают прижатых к земле связанных людей.

«Не дайте себя обеспокоить их криками. Отличная работа. Вот так это делается», — сказал Бен Гвир, обращаясь к военным.

В другом ролике он обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой передать ему задержанных, чтобы посадить в тюрьмы для террористов.

Из-за действий Бен Гвира в МИД Польши вызвали израильского поверенного в двусторонних вопросах. Встреча длилась около 10-15 минут, Варшава потребовала извинений, но Израиль отказался их принести.

Акция «Флотилии свободы» с гуманитарной помощью была предпринята для прорыва морской блокады сектора Газа. Участники предыдущих миссий жаловались, что в израильских тюрьмах их избивали и подвергали сексуализированному насилию.

Ранее президент Польши обвинил Израиль в неуважении к христианству.