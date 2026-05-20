Израильские министры поругались в соцсетях из-за видео с унижением задержанных активистов

Главы министерств иностранных дел и национальной безопасности Израиля устроили публичную перепалку из-за опубликованного видео с унижением задержанных пропалестинских активистов. Публикации соответствующего содержания размещены на персональных страницах министров в социальной сети X.

Министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что его коллега из министерства национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, опубликовавший видео, этим «позорным поступком» уже не впервые сознательно причинил вред еврейскому государству, сведя на нет огромные, профессиональные и успешные усилия, приложенные многими израильтянами, от солдат до дипломатов. Поэтому, подчеркнул Саар, Бен-Гвир не является лицом Израиля.

В свою очередь, министр национальной безопасности отверг критику главы МИД. По его словам, в израильском правительстве есть люди, которые до сих пор не поняли, как вести себя по отношению к сторонникам терроризма. Министр иностранных дел должен понять, что Израиль перестал быть покорным. Бен-Гвир подчеркнул, что любой приезжающий на территорию еврейского государства для поддержки терроризма иностранец «получит пощечину», а Израиль «не подставит ему другую щеку».

1 октября прошлого года военные суда Израиля захватили флотилию пропалестинских активистов «Сумуд». Бен-Гвир опубликовал запись на которой израильские правоохранители валят на землю одну из активисток со связанными руками, а десятки других задержанных стоят на коленях лицом вниз. На фоне звучит израильский гимн. В подписи к видео Бен-Гвир назвал активистов «сторонниками терроризма».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дистанцировался от действий министра национальной безопасности, отметив, что они «не соответствуют нормам и ценностям Израиля», однако поддержал решение перехватить суда с активистами и распорядился как можно быстрее депортировать участников акции.

Ранее Нидерланды вызвали в МИД посла Израиля из-за пропалестинских активистов.

 
