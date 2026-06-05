Посол Ирана рассказал о режиме прохода судов РФ через Ормузский пролив

Джалали: в отношении РФ действует особый режим прохода судов в Ормузском проливе

В отношении России действует особый режим прохода судов в Ормузском проливе. Об этом ТАСС заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

«Несомненно, для дружественных нам стран мы применяем особый режим прохода судов. Но, конечно, наше правительство примет решение и объявит об этом», — сказал дипломат.

До этого дипломатическая служба Евросоюза (ЕС) предложила сделать военную миссию сообщества в Красном море Aspides ключевым участником процесса разминирования Ормузского пролива.

Посол Исламской Республики во Франции Мохаммад Амин-Неджад сообщил, что Иран обсуждает с Оманом возможность создания постоянной системы сборов за проход судов через Ормузский пролив, чтобы официально закрепить контроль над судоходством в этом стратегически важном районе.

По словам дипломата, обе страны намерены мобилизовать все имеющиеся ресурсы для обеспечения безопасности и управления навигацией наиболее подходящим способом.

Ранее Рубио отреагировал на попытки взимания Ираном платы за проход через Ормузский пролив.