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Политика

Медведев назвал фон дер Ляйен «термоядерной дурой» после ее слов о морском дроне в Румынии

Медведев назвал фон дер Ляйен ублюдочной докторшей после ее слов о БЭК в Румынии
Reuters/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал в своем Telegram-канале на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу взрыва безэкипажного катера (БЭК) в румынском порту.

«Ублюдочная докторша Урсула назвала взрыв морского дрона в Констанце «прямым следствием войны России». Ждем от термоядерной дуры вывода о том, что предстоящий взрыв хохлонацистами штаб-квартиры ЕС в Брюсселе — результат агрессии Кремля», — заявил российский политик.

После этих слов Медведев в своей публикации добавил: «P. S. Это не намек!»

В румынском порту Констанца взорвался морской беспилотник. В минобороны страны сообщили, что дрон относится к типу используемых в боях на Украине, при этом напрямую его принадлежность не называется.

По данным СМИ и экспертов, это может быть безэкипажный катер ВСУ MAGURA. Об украинском происхождении беспилотника заявили в посольстве РФ в Бухаресте. При этом президент Румынии и глава Еврокомиссии назвали произошедшее «прямым следствием» действий России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у порта в Румынии обнаружили четыре морских дрона после взрыва.

 
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