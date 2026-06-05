Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Эксперт допустил, что Зеленский действительно призывает Россию к переговорам

Аналитик Баранец: Зеленский пытается добиться прямых переговоров с РФ
IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Открытое письмо украинского лидера Владимира Зеленского, адресованное президенту России Владимиру Путину, может быть не лукавством, а действительно призывом к переговорам. Такое предположение в интервью Tsargrad.tv высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«При всей браваде Зеленского, при всей агрессивности, при всей бандеровской демагогичности этого «открытого письма» — это призыв к переговорам. <...> Он видит, что у него очень тяжелое положение с ПВО, что Соединенные Штаты Америки уже не так щедро поставляют оружие, что Европа уже склоняется к тому, чтобы начинать переговоры с Путиным», — пояснил аналитик.

Зеленский видит, что проигрывает, поэтому бросает «последний поплавок», добавил он.

Письмо появилось накануне на сайте президента Украины. В нем Зеленский обратился к Путину с просьбой определить дату личной встречи. Он отметил, что сделать это надо «честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны».

5 июня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путину уже доложили о письме его украинского коллеги.

Ранее журналист раскрыл неожиданное последствие письма Зеленского Путину.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!