Эксперт допустил, что Зеленский действительно призывает Россию к переговорам

Открытое письмо украинского лидера Владимира Зеленского, адресованное президенту России Владимиру Путину, может быть не лукавством, а действительно призывом к переговорам. Такое предположение в интервью Tsargrad.tv высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«При всей браваде Зеленского, при всей агрессивности, при всей бандеровской демагогичности этого «открытого письма» — это призыв к переговорам. <...> Он видит, что у него очень тяжелое положение с ПВО, что Соединенные Штаты Америки уже не так щедро поставляют оружие, что Европа уже склоняется к тому, чтобы начинать переговоры с Путиным», — пояснил аналитик.

Зеленский видит, что проигрывает, поэтому бросает «последний поплавок», добавил он.

Письмо появилось накануне на сайте президента Украины. В нем Зеленский обратился к Путину с просьбой определить дату личной встречи. Он отметил, что сделать это надо «честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны».

5 июня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путину уже доложили о письме его украинского коллеги.

Ранее журналист раскрыл неожиданное последствие письма Зеленского Путину.