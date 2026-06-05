Гросси оценил ход переговоров по ядерной тематике между Ираном и США

Гросси: Иран и США близки к подписанию соглашения по ядерной тематике

Иран и США близки к подписанию рамочного соглашения по ядерной тематике. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

«По нашим ощущениям, они довольно близки к соглашению по вопросу, который я бы описал как касающийся ядерной тематики...», — сказал он.

Гросси допустил, что соответствующее соглашение будет достигнуто.

Сообщения о подготовке антииранской резолюции глава МАГАТЭ комментировать не стал.

До этого президент США сообщил, что основными частями соглашения с Ираном должны стать договоренности о безопасном судоходстве в Ормузском проливе и гарантии от Тегерана об отсутствии планов по созданию ядерного оружия.

Иранская сторона требует немедленной разморозки половины своих замороженных активов, находящихся за рубежом, после заключения сделки с США.

Ранее в МИД Ирана объяснили, почему верховный лидер не появляется на публике.